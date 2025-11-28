В Краснодарском крае до 2030 года по нацпроекту отремонтируют 300 км автодорог

Об этом в интервью рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что по итогам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году Краснодарский край вошел в число российских лидеров.

«Мы привели в нормативное состояние 983 объекта общей протяженностью почти 1,5 тыс. км — на региональных магистралях, дорогах и улицах местного значения. Мероприятия продолжаем реализовывать в рамках «Инфраструктуры для жизни» — с опережением графика капитально отремонтировали более 80 км трасс, после реконструкции ввели в эксплуатацию 4 моста, в том числе через реку Кубань в Усть-Лабинском районе», — сообщил губернатор.

По его словам, за шесть лет в крае будут отремонтированы 300 км автодорог и 1,1 тыс. погонных метров мостовых сооружений. Также вдоль дорог построят 11,6 км новых линий электроосвещения.

Кроме того, в крае по нацпроекту идет активное строительство жилья.

«За шесть лет будет введено почти 40 млн кв. метров», — сообщил глава региона.

Не останется без внимания и коммунальная инфраструктура. В регионе планируется реализовать 78 объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в 34 муниципальных образованиях.

Кондратьев подчеркнул, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» является вторым после «Семьи» по масштабу. Используя комплексный подход к нему, в крае удается формировать современную жилищную, транспортную, социальную и коммунальную систему.

«Обновление касается каждого города, хутора и станицы. В первую очередь это благоустройство — в 2025 году оно охватывает более 100 территорий, а к концу 2030 года будет обустроено свыше тысячи новых общественных территорий во всех муниципалитетах Кубани», — отметил глава региона.

Он пояснил, что большая работы по формированию комфортной городской среды началась ранее. С 2019 по 2024 год в крае появились более 1,4 тыс. обновленных скверов, парков и территорий для отдыха, пишет aif.ru.

