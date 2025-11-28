Среди обращений на «Прямую линию» Кондратьева лидирует тема ЖХК

С вопросами, касающимися сферы жилищно-коммунального хозяйства , к губернатору Вениамину Кондратьеву обратились 35% человек от общего числа отправивших сообщения на «Прямую линию».

Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24». С 25 по 27 ноября на «Прямую линию» главы региона поступило более 3,5 тыс. сообщений. На втором месте после ЖКХ вопросы транспорта и дорожного хозяйства — 21%.

Также жителей Кубани волнуют социальное обеспечение и здравоохранение — по 10% вопросов на каждую сферу, строительство и архитектура — 7%, безопасность и обеспечение правопорядка, а также образование и культура — по 3% вопросов на каждую сферу.

Чаще всего к Вениамину Кондратьеву обращаются из Анапы, Темрюкского района и Туапсинского округа.

Для обращений жители используют чат-бот в мессенджере MAX — 63%, телефон центра обработки сообщений — 29%, платформу обратной связи на портале «Госуслуги» — 8%.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.

в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале Госуслуги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», организаторы «Прямой линии» с губернатором, этот формат помогает решать многие проблемы жителей края. Так, в станице Ахтанизовской Темрюкского района построили новый офис врача общей практики.

