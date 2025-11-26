В Краснодарском крае за 10 лет построили 260 объектов здравоохранения

Как отмечают организаторы «Прямой линии» с губернатором, этот формат реально помогает решать многие проблемы жителей Кубани. Так, в станице Ахтанизовской Темрюкского района построили новый офис врача общей практики. Местная жительница обратилась к главе региона в 2021 году.

Людмила Дудник к врачам ВОП станицы Ахтанизовской ходит как к добрым друзьям. Все они знают, что достойными условиями труда обязаны именно ей, так как в 2021 году женщина отправила обращение губернатору на первую «Прямую линию».



«Когда ты увидел результат своего обращения, то появляется волнение. Регулярно приезжали смотреть на эту стройку, чувствовали ответственность. Это даже не просто моя просьба была, а просьба всего поселения», — говорит жительница станицы Ахтанизовской Людмила Дудник.

Раньше в Ахтанизовской был только фельдшерско-акушерский пункт. Двухэтажное здание 1980-х годов постройки хоть и больше по площади, но полностью не использовалось — условия не позволяли. За узкоспециализированной помощью жителям приходилось ездить в Темрюк.

«Офис врача общей практики будет построен. Здесь подойдем системно к решению вопроса. Рядом должен быть врач, который замерит давление либо окажет первую медицинскую помощь», — отмечает Кондратьев.

Новый ВОП с нуля возвели в 2023 году. На работы ушло полтора года.

«На строительство офиса врача общей практики в станице Ахтанизовской из бюджета Краснодарского края были выделены 22 млн рублей. Хочется выразить огромную благодарность, сказать спасибо нашему губернатору за его чуткость, заботу о жителях края», — делится глава Ахтанизовского сельского поселения Светлана Тихая.

Теперь в стенах амбулатории работают процедурный, прививочный кабинеты, дневной стационар, помещения для оказания скорой медицинской помощи. Все оборудованы по последнему слову техники.

«Оборудовали в новом ВОПе и кабинет физиотерапии. Здесь лечение могут получить пациенты с остеохондрозом, артритом, астмой. Есть амплипульс, аппарат УВЧ, помогающий больным отитом и пневмонией. Теперь сюда за физиотерапией приезжают даже из соседних населенных пунктов», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Врачи приезжают работать из других районов и даже регионов. Терапевт Татьяна Завадская в Ахтанизовскую переехала из Хабаровска. По профессии работать не планировала, вышла на пенсию, но вскоре соскучилась по призванию. Как приятный бонус — получила выплату по программе «Земский доктор».

«Я была удивлена, что Краснодарский край поддерживает эту программу, потому что приехала с Дальнего Востока, у нас давно выплата в пределах 1 млн была, это большая поддержка. В таких прекрасных условиях меня, можно сказать, соблазнили для работы», — рассказывает врач-терапевт врачебной амбулатории станицы Ахтанизовской Татьяна Завадская.

Как реакция на самоотверженный труд — хорошие отзывы пациентов.

— Удобно тут, анализы берут, ездить не надо в нашем возрасте никуда.

— Чистенько, уютненько. По сравнению со старым зданием — благодать, специалисты у нас все хорошие.

С 2015 года в Краснодарском крае возвели 260 объектов здравоохранения. Среди них 91 ФАП и 156 кабинетов ВОП.

Читайте также: на «Прямую линию» Кондратьева поступило уже около 2,6 тыс. обращений. Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

Подпишись, здесь всегда интересно.