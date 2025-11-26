На «Прямую линию» Кондратьева поступило уже около 2,6 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

За первые сутки на «Прямую линию» поступило около 2,6 тыс. вопросов. Чаще всего жители используют чат-бот в мессенджере MAX, через него поступило 83% обращений. Кроме того, по телефону центра обработки сообщений приняли 13% обращений, через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» — 4%.

Больше всего поступивших обращений касались сферы ЖКХ — 37%, транспорта и дорожного хозяйства — 18%, социального обеспечения — 13% и здравоохранения — 10%. Жителей региона также волнуют вопросы строительства, земельных отношений, экономики и бизнеса.

Самыми активными муниципалитетами по числу поступивших обращений стали Краснодар, Анапа и Новороссийск.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.

в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале Госуслуги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с губернатором продлилась более 4,5 часов.

