В Отрадненском районе предъявили обвинение мужчине, истязавшему своих детей

Новокубанский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 32-летнему мужчине. Его задержали за истязание 10-летней дочери и 8-летнего сына.

По данным следствия, в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года мужчина применял к своим детям физическую силу, используя при этом различные предметы, в том числе электрошокер. По инициативе следствия детей поместили в социально-реабилитационный центр. Их отца заключили под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина унижал 10-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, систематически бил их. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Чтобы скрыть от окружающих следы побоев, мужчина не пускал детей в школу.

Подпишись, здесь всегда интересно.