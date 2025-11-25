В Отрадненском районе мужчина воспитывал своих детей палкой и электрошокером

Девочка и мальчик жили с отцом, их мать умерла от COVID-19.

Установлено, что с февраля по октябрь 2025 года нигде не работающий 32-летний мужчина унижал 10-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, систематически бил их, в том числе электрошокером. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Дочь он избивал металлической палкой и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал в школу, а за непослушание заставлял стоять на коленях на горохе.

В отношении жителя Отрадненского района по требованию прокуратуры возбудили два уголовных дела по статьям об истязании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Мужчину арестовали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура также оценит работу органов системы профилактики, а также образовательного учреждения, в котором обучались дети.

Сейчас школьников поместили в реабилитационный центр, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: СК проводит проверку по факту избиения ребенка отцом в Новороссийске. Сообщается, что мужчина мог причинить ребенку телесные повреждения. Мать находилась рядом и не пресекала противоправные действия мужчины.

