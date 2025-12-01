В Отрадненском районе по поручению губернатора газифицировали хутор Романчуков

Работы по газификации в хуторе провели по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Об отсутствии газоснабжения главе региона рассказал житель муниципалитета Алексей Тимонов на «Прямой линии» в 2023 году.

Раньше газовая труба проходила в 1,5 км от хутора Романчуков. Чтобы подвести ее к населенному пункту, потребовалось построить межпоселковый газопровод. За 1,5 года проложили 18 км сетей. Газ провели к 15 дворам, среди них и хозяйство Алексея Тимонова. Он также получил компенсацию расходов на газификацию. Новый подводящий газопровод позволяет газифицировать еще несколько хуторов: Красные Горы, Саньков и Столяров.

В 2023 году на «Прямую линию» также обратилась многодетная мать из станицы Андреевской Калининского района. Она рассказала, что газ в ее дом не подают, хотя монтажные работы уже выполнены. К вечеру того же дня ей подключили газ.

Продолжается и газификация социальных объектов. Жительница поселка Екатериновка в 2024 года попросила подключить к системе газоснабжения детский сад № 18. К границам участка газ подвели по программе догазификации. Новую котельную построят в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пятую «Прямую линию» Вениамин Кондратьев проведет 5 декабря 2025 года. Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканалов «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».

Жители могут задать свои вопросы любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.

в чат-боте в мессенджере MAX – Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Читайте также: на «Прямую линию» Кондратьева, по данным на 30 ноября, поступило более 4,1 тыс. обращений.

Подпишись, здесь всегда интересно.