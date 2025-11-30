На «Прямую линию» Кондратьева поступило уже более 4,1 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

За пять дней на «Прямую линию» главы Кубани пришло более 4,1 тыс. обращений. Свыше половины из них — 56% — поступило через мессенджер МАХ. Вторым способом по популярности среди кубанцев остается звонок в Центр обработки сообщений — там обработали 35% от общего числа вопросов. Оставшиеся 9% обращений поступили через портал «Госуслуги».

Согласно статистике, больше всего жителей края волнуют темы ЖКХ (на нее приходится 37% обращений), транспорта и дорожного хозяйства (19%), а также соцобеспечения (10%).

Вопросы по здравоохранению, строительству и архитектуре составили 9% от общего числа. Обращались кубанцы также по вопросам безопасности и обеспечения правопорядка — 3%.

Наиболее активно обращения к губернатору поступают из Анапы, Темрюкского района, Туапсинского округа и Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44 .

. в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале Госуслуги.

