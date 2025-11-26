С начала года 170 тыс. обращений обработал Центр управления регионом на Кубани

Кубанскому центру управления регионом исполняется пять лет. К специалистам, которые ежедневно обрабатывают от 500 до 1 тыс. сообщений, приехал губернатор.

В век высоких технологий люди теперь не просто друг с другом обсуждают интересующие вопросы, а сразу оставляют комментарии в социальных сетях. Сотрудники Центра управления регионом сразу перехватывают их. В этом году ЦУР обработал около 170 тыс. обращений, это в среднем 3-5 тыс. просьб жителей или гостей края в неделю — в зависимости от сезона. В регионе работает одна из крупнейших экосистем официальных информационных сообществ, их более 6,5 тыс. с общей аудиторией порядка 4,2 млн пользователей. И на каждую просьбу в каждом из этих пабликов краевой ЦУР обращает внимание.



От момента, когда человек отправляет свое сообщение, до уведомления с ответом на его телефоне, проходит всего три часа. Это заслуга специалистов. Чтобы поблагодарить тех, кто каждую минуту реагирует на просьбы кубанцев, Вениамин Кондратьев лично приехал в центр.

«Главное, чтобы вы не прекращали делать то, что очень важно сегодня для органов власти и региональных, и муниципальных — прямая связь с населением. Благодаря этому мы быстро узнаем о проблемах и стараемся оперативно их решить», — подчеркивает губернатор.

ЦУР Краснодарского края официально заработал в 2020 году. Тогда, несмотря на пандемию, губернатор лично дал старт обработке сообщений. Теперь пришло время подводить итоги.

«Важно не терять посредством Центра управления регионом связь с жителями. Благодаря вам мы эту связь сегодня имеем. Ваша работа на высоком уровне. За пять лет обработали 730 тыс. обращений. Важно, чтобы это количество превращалось в качество. Это уже наша задача — органов и региональных, и муниципальных», — говорит Кондратьев.

Чаще всего сообщения жителей края касаются тем ЖКХ, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства. С помощью ЦУРа органы исполнительной власти могут узнавать о проблемах даже в самых малонаселенных станицах. За такой мостик между людьми и властью специалистов благодарит и вице-губернатор, курирующий соцсферу региона, Александр Руденко.

«Социальный блок — один из самых сложных. Я хочу подтвердить, что при взаимодействии с ЦУРом мы на ежедневной основе получаем сигнал и оперативно реагируем, выезжая на места и указывая муниципалитетам на проблемные точки. Таким образом получается купировать возникающие проблемы», — рассказывает Руденко.

Край первый в стране создал целую сеть муниципальных центров управления. Сообщения распределяют в каждый район Кубани. Эта практика настолько хорошо себя зарекомендовала, что ее уже начали использовать в других регионах страны. Губернатор благодарит и руководство центра, и сотрудников за личную вовлеченность.

«Мы стараемся максимально быстро реагировать на сообщения о проблемах, которые к нам приходят. Вы доносите эту информацию, не приукрашивая ее», — отмечает глава края.

О просьбах кубанцев руководитель ЦУР Юрий Шевченко докладывает на каждом большом пленарном совещании. Это помогает и руководящему составу края контролировать работу в муниципалитетах, и губернатору оставаться в повестке, знать, что беспокоит жителей региона.

«Хотелось бы поблагодарить за всестороннюю поддержку, участие в планерках регулярных, за то, какое вы внимание уделяете нашей работе. Мы оказались первым в стране регионом, который запустил сеть работающих муниципальных центров управления. Только при такой поддержке получается делать то, что у нас получается», — сообщает Шевченко.

Центр управления регионом является не только связующим звеном между адресантом и исполнителем. ЦУР активно участвует в жизни региона. В период пандемии специалисты рассказывали о важности вакцинации, а после разлива мазута в Черном море, создали платформу для волонтеров с необходимой информацией о ликвидации последствий. Также сотрудники Центра первые отвечают на фейки и информационную провокацию, которая в настоящее время часто появляется в социальных сетях.

«Любая информация, которая к вам поступает, не может остаться незамеченной. Вас, как и жителей края, это тоже возмущает. Проблемы, с которыми сталкиваются другие люди, вам небезразличны. За это вам огромные слова благодарности», — рассказывает губернатор.

Отличившихся сотрудников губернатор наградил почетными грамотами администрации края. Они знают все о самых часто задаваемых вопросах.

Читайте также: на «Прямую линию» Кондратьева поступило уже около 2,6 тыс. обращений. Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

