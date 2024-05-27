В отеле винодельного дома в Абрау-Дюрсо оценили эффективность нацпроекта

Команда отеля совместно с Региональным центром компетенций активно работает над улучшением взаимодействия внутри хозяйственной службы.

Сотрудники сами предлагают способы минимизации издержек и исключения лишних действий. С промежуточными итогами ознакомилась замминистра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

«Получилось, что это не навязанные стандартные процессы, которые мы проводим. Чувствуется, что это работа команды, работа людей», — подчеркнула Салтанова.

В отеле уже закупили недостающее оборудование. После завершения всех этапов программы «Эффективный регион» в рамках нацпроекта «Производительность труда» в гостинице рассчитывают снизить время уборки одного номера на 25%, а производительность увеличить на 23%.

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