В отдел полиции доставили 65 мигрантов со стройки в Сочи

Очередной рейд сочинские полицейские провели в Адлерском районе при поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии.

Правоохранители регулярно проверяют строительные объекты, где могут нелегально трудиться иностранные граждане. По итогу недавней проверки 65 мигрантов доставили в отдел полиции для постановки на фото и дактилоскопический учет.

Кроме того, у двоих мужчин выявили нарушения миграционного законодательства РФ. В отношении иностранцев составили административные протоколы, им грозит штраф и выдворение за пределы страны, сообщает пресс-служба УВД Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: сбежавших со стройки мигрантов доставили в отдел полиции в Новороссийске.