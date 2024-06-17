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В отдел полиции доставили 65 мигрантов со стройки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-otdel-politsii-dostavili-65-migrantov-so-strojki-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В отдел полиции доставили 65 мигрантов со стройки в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Очередной рейд сочинские полицейские провели в Адлерском районе при поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии.

Правоохранители регулярно проверяют строительные объекты, где могут нелегально трудиться иностранные граждане. По итогу недавней проверки 65 мигрантов доставили в отдел полиции для постановки на фото и дактилоскопический учет.

Кроме того, у двоих мужчин выявили нарушения миграционного законодательства РФ. В отношении иностранцев составили административные протоколы, им грозит штраф и выдворение за пределы страны, сообщает пресс-служба УВД Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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