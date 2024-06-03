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Сбежавших со стройки мигрантов доставили в отдел полиции в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbezhavshih-so-strojki-migrantov-dostavili-v-otdel-politsii-v-novorossijske
Фото t.me/mvd_23

Нарушения миграционного законодательства выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю.

Правоохранители провели проверку на строительном объекте в Южном районе Новороссийска. Во время рейда выявили 150 граждан из стран ближнего зарубежья, 35 из них доставили в отдел полиции.

При выявлении нарушений законности пребывания и осуществления трудовой деятельности в России мигрантов привлекут к административной ответственности. Кроме того, проводится проверка в отношении работодателя на предмет законности использования рабочей силы мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нелегальные мигранты разбежались со стройки во время проверки в Новороссийске.

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