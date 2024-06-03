Нелегальные мигранты разбежались со стройки во время проверки в Новороссийске

Случай произошел утром 3 июня в Южном районе города-героя. О произошедшем рассказали жители соседних домов в социальных сетях.

По словам местных жителей, утром в понедельник на территорию одного из строящихся жилых комплексов на улице Шоссейной нагрянула проверка. Из-за находящиеся на стройке нелегальные мигранты начали разбегаться по улицам.

Очевидцы сообщили, что некоторые мигранты перепрыгивали через заборы на территории частных домов, чтобы спрятаться от проверяющих.

Жители Южного района добавили, что мигранты с местных строек ведут себя агрессивно, поэтому они опасаются отпускать своих детей на улицу одних.

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