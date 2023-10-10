В осенний призыв на срочную службу призовут 6 тыс. жителей Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в муниципалитетах налажено взаимодействие призывных и военно-медицинских комиссий, МВД, органов исполнительной власти и казачества.

«В рамках осенней кампании в Вооруженные Силы пойдут служить около 6 тыс. человек. Краснодарский край – традиционно лидирующий регион РФ как по количеству, так и по качеству подготовки призывников», — сказал Кондратьев.

Большинство кубанских призывников отправятся проходить срочную службу в части на территории ЮВО. Часть отправятся в другие регионы, некоторые попадут в Президентский полк, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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