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В осенний призыв на срочную службу призовут 6 тыс. жителей Краснодарского края

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-osennij-prizyv-na-srochnuyu-sluzhbu-prizovut-6-tys-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
В осенний призыв на срочную службу призовут 6 тыс. жителей Краснодарского края
Фото пресс-службы ЮВО

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в муниципалитетах налажено взаимодействие призывных и военно-медицинских комиссий, МВД, органов исполнительной власти и казачества.

«В рамках осенней кампании в Вооруженные Силы пойдут служить около 6 тыс. человек. Краснодарский край – традиционно лидирующий регион РФ как по количеству, так и по качеству подготовки призывников», — сказал Кондратьев.

Большинство кубанских призывников отправятся проходить срочную службу в части на территории ЮВО. Часть отправятся в другие регионы, некоторые попадут в Президентский полк, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об организации осеннего призыва в армию.

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