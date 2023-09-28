Кондратьев подписал распоряжение об осеннем призыве в армию

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 сентября подписал распоряжение об организации осеннего призыва на службу в армию.

В тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале администрации Краснодарского края, говорится о том, что осеннему призыву на военную службу подлежат граждане 1996-2005 годов рождения.

«Обеспечить призыв в октябре — декабре года на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования граждан мужского пола, проживающих на территории Краснодарского края, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва или не призванных по различным причинам, если на момент призыва они не достигли 27-летнего возраста, годных по состоянию здоровья к службе в мирное время», — говорится в тексе распоряжения.

Министерству здравоохранения Краснодарского края предписано обеспечить в установленном законом порядке краевую призывную комиссию квалифицированными врачами-специалистами и средним медперсоналом для проведения медосмотра граждан, призванных на военную службу.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю предписано производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу.

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