Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв по новому закону в 2024 году
Политика
28.07.2023 14:53
Директиву о запрете призыва по новому закону граждан, достигших 27 лет в этом году, для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в сжатые сроки.
«Все, кто будет зачислен в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву», — рассказал замминистра обороны России Николай Панков.
Сенаторы отметили важность своевременного доведения этой информации до военкоматов. Директиву в военкоматы отправят в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-порта «Кубань 24», с 2024 года призывной возраст на срочную службу в России увеличат до 30 лет. Закон, предусматривающих подобные изменения, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях 25 июля на пленарном заседании.