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Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв по новому закону в 2024 году

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyane-1996-goda-rozhdeniya-i-starshe-ne-popadut-pod-prizyv-po-novomu-zakonu-v-2024-godu
Россияне 1996 года рождения и старше не попадут под призыв по новому закону в 2024 году
Фото freepik.com

Директиву о запрете призыва по новому закону граждан, достигших 27 лет в этом году, для военкоматов Генштаб ВС РФ направит в сжатые сроки.

«Все, кто будет зачислен в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву», — рассказал замминистра обороны России Николай Панков.

Сенаторы отметили важность своевременного доведения этой информации до военкоматов. Директиву в военкоматы отправят в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-порта «Кубань 24», с 2024 года призывной возраст на срочную службу в России увеличат до 30 лет. Закон, предусматривающих подобные изменения, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях 25 июля на пленарном заседании.

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