Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В «Орленке» выступили полсотни победителей всероссийского проекта «Главные детские песни»

Культура
16.08.2022 11:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-orlenke-vystupili-polsotni-pobeditelej-vserossijskogo-proekta-glavnye-detskie-pesni
Видео канала «Кубань 24»

Конкурс проводится второй год подряд при поддержке федерального Музея Победы. За это время в нем приняли участие более 2 тыс. юных исполнителей.

«Весь этот проект направлен на то, чтобы в стране появился отечественный музыкальный, песенный контент. Чтобы его запели дети. Чтобы эти песни были для них любимы», — сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.

В 2022 году отбор прошли около 500 детей и подростков из 53 регионов России. Финалисты исполнили в «Орленке» 27 песен о семье, дружбе и любви к Родине.

«У нас очень дружный коллектив. И, надеюсь, я получу только положительные эмоции. Конечно, мы вложили очень и очень много труда. Нам сложно, но у нас все будет замечательно», — поделилась финалистка проекта из Воронежа Алена Максимова.

Некоторые песни проекта уже стали популярны в России, победили в национальном хит-параде и теперь звучат на детском радио. Организаторы надеются, что со временем именно такие произведения смогут утвердиться в эфире известных музыкальных телеканалов и будут звучать в каждом доме.

Читайте также: в Краснодарском крае стартовал прием заявок на региональный вокальный конкурс «ИМЯ».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
  6. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях