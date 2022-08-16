В «Орленке» выступили полсотни победителей всероссийского проекта «Главные детские песни»

Видео канала «Кубань 24»

Конкурс проводится второй год подряд при поддержке федерального Музея Победы. За это время в нем приняли участие более 2 тыс. юных исполнителей.

«Весь этот проект направлен на то, чтобы в стране появился отечественный музыкальный, песенный контент. Чтобы его запели дети. Чтобы эти песни были для них любимы», — сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.

В 2022 году отбор прошли около 500 детей и подростков из 53 регионов России. Финалисты исполнили в «Орленке» 27 песен о семье, дружбе и любви к Родине.

«У нас очень дружный коллектив. И, надеюсь, я получу только положительные эмоции. Конечно, мы вложили очень и очень много труда. Нам сложно, но у нас все будет замечательно», — поделилась финалистка проекта из Воронежа Алена Максимова.

Некоторые песни проекта уже стали популярны в России, победили в национальном хит-параде и теперь звучат на детском радио. Организаторы надеются, что со временем именно такие произведения смогут утвердиться в эфире известных музыкальных телеканалов и будут звучать в каждом доме.

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