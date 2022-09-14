В «Орленке» стартовала тематическая смена «Авангард — моя траектория»

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Ее главные задачи — профориентация молодежи, а также популяризация военной и государственной службы.

«Дети приехали развивать и актуализировать патриотическое воспитание. То есть работать именно в этой области», — сказала начальник лагеря «Олимпийская деревня» ВДЦ «Орленок» Екатерина Камакшина.

Участниками тематической смены стали 100 воспитанников учебно-методического центра «Авангард» из Московской и Тульской областей.

«Приехала сюда, чтобы побольше узнать о своей профессии. В будущем хочу стать прокурором. Хотелось бы связать свою жизнь с военной кафедрой. Меня эта тема очень интересует, и «Орленок» дает опробовать себя в профессии», — поделилась участница смены Кристина Софенина.

Программа занятий смены включает в себя обучение азам таких специальностей, как военный медик, связист, инженер, журналист и даже боец спецназа.

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