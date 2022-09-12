В «Орленке» начался финальный этап Президентских спортивных игр

Видео канала «Кубань 24»

Почти 1,5 тыс. детей из разных регионов страны будут бороться за кубок этих соревнований. Они будут состязаться в спортивном многоборье, эстафетном беге, бадминтоне, баскетболе, футболе, плавании и многих других видах спорта.

Для детей подготовили образовательные программы и мастер-классы.

«Президентские состязания отвечают духу «Орленка». Здесь есть элементы творчества и состязательности как раз-таки интеллектуальные, связанные со спортивной составляющей. Такой удивительный сплав интеллекта, спорта, творчества и развития ребенка», — сказал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Президентские спортивные игры проходят в «Орленке» более 10 лет. В этом году впервые в них принимают участие школьники из Донецкой и Луганской народных республик. Соревнования продлятся до 26 сентября.

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