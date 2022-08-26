Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В «Орленке» детям рассказали об IT-профессиях в рамках «Дня цифры»

Общество
26.08.2022 09:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-orlenke-detyam-rasskazali-ob-it-professiyah-v-ramkah-dnya-tsifry
Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Воспитанники детского центра «Орленок» познакомились с популярными IT-профессиями и актуальными информационными технологиями.

Специалисты кубанского научно-производственного предприятия «МВС» познакомили детей с собственными разработками, внедренными на территории края и в других регионах страны. Затем школьники запустили программно-аппаратные комплексы, получили новый опыт и яркие впечатления.

«Главная цель этого проекта — заинтересовать молодежь в том, чтобы они изучали и осваивали информационные технологии», — сообщил директор государственного казенного учреждения Краснодарского края «Цифровая Кубань» Михаил Олефиренко.

Федеральный общеобразовательный проект «День цифры» уже провели в 30 регионах России. Его разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством просвещения.

Читайте также: в «Орленке» выступили полсотни победителей всероссийского проекта «Главные детские песни».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
  3. В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
  6. В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Прямой эфир
Мы в соцсетях