В «Орленке» детям рассказали об IT-профессиях в рамках «Дня цифры»

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Воспитанники детского центра «Орленок» познакомились с популярными IT-профессиями и актуальными информационными технологиями.

Специалисты кубанского научно-производственного предприятия «МВС» познакомили детей с собственными разработками, внедренными на территории края и в других регионах страны. Затем школьники запустили программно-аппаратные комплексы, получили новый опыт и яркие впечатления.

«Главная цель этого проекта — заинтересовать молодежь в том, чтобы они изучали и осваивали информационные технологии», — сообщил директор государственного казенного учреждения Краснодарского края «Цифровая Кубань» Михаил Олефиренко.

Федеральный общеобразовательный проект «День цифры» уже провели в 30 регионах России. Его разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством просвещения.

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