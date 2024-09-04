В Оренбурге закрыли кафе «Мама Краснодар», где отравились шесть человек

В конце августа в кафе «Мама Краснодар» в Оренбурге во время празднования детского дня рождения отравились шесть детей и двое взрослых.

Региональное управление Роспотребнадзора провело проверку, по результатам которой выявили более 20 нарушений СанПина при осуществлении деятельности по оказанию услуг общественного питания, доставке готовых блюд. В отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении.

Дзержинский районный суд города Оренбурга вынес решение о приостановке работы кафе сроком на 1 месяц, сообщает газета «Оренбуржье».

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