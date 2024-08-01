Девять человек отравились квашеными грибами в Краснодарском крае

Массовое отравление грибами зафиксировали в августе Мостовском районе.

По данным Роспотребнадзора, всего пострадали 9 человек. Все заболевшие ели квашеные грибы домашнего приготовления, которые самостоятельно собрали в лесу.

В ведомстве напомнили грибникам о том, что собирать грибы надо вне населенных пунктов, вдали от дорог и магистралей. Собирать следует только хорошо знакомые грибы. Срезать каждый гриб следует с целой ножкой. Все принесенные домой грибы в тот же день надо перебрать, испортившиеся и неизвестные, а также несъедобные и ядовитые грибы надо сразу же выбросить. Приготовить собранные грибы следует в тот же день.

Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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