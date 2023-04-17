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В Оренбурге стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-orenburge-staya-brodyachih-sobak-nasmert-zagryzla-rebenka
В Оренбурге стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка
Фото Andrey_and_Lesya, pixabay.com

Происшествие произошло 16 апреля недалеко от гаражного кооператива в Промышленном районе Оренбурга.

По данным следствия, неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего. На его теле были рвано-укушенные раны. Собаки напали на мальчика, когда он гулял возле своего дома недалеко от гаражей.

По факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак возбудили уголовное дело. Следствие даст правовую оценку действий лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных, а также руководству организации, которая заключила муниципальный контракт на отлов бездомных собак, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

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