В Оренбурге стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка

Происшествие произошло 16 апреля недалеко от гаражного кооператива в Промышленном районе Оренбурга.

По данным следствия, неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего. На его теле были рвано-укушенные раны. Собаки напали на мальчика, когда он гулял возле своего дома недалеко от гаражей.

По факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак возбудили уголовное дело. Следствие даст правовую оценку действий лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных, а также руководству организации, которая заключила муниципальный контракт на отлов бездомных собак, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

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