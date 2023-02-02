В оперштабе жителям Кубани напомнили о наказании за запуск беспилотников
В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов.
Запрет распространяется на всех жителей, индивидуальных предпринимателей и организации. К исключениям относятся: федеральные и краевые органы власти края и подведомственные им учреждения, органы местного самоуправления, а также организации, выполняющие государственный оборонный заказ и работающие по договору с органами власти и подведомственным им учреждениям в рамках возложенных полномочий.
При несанкционированных запусках беспилотных летательных аппаратов жителям и юрлицам грозит административная и иная ответственность. Незаконно запущенные беспилотники будут принудительно приземлять, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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