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В оперштабе жителям Кубани напомнили о наказании за запуск беспилотников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-opershtabe-zhitelyam-kubani-napomnili-o-nakazanii-za-zapusk-bespilotnikov
В оперштабе жителям Кубани напомнили о наказании за запуск беспилотников
Фото pixabay.com

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов.

Запрет распространяется на всех жителей, индивидуальных предпринимателей и организации. К исключениям относятся: федеральные и краевые органы власти края и подведомственные им учреждения, органы местного самоуправления, а также организации, выполняющие государственный оборонный заказ и работающие по договору с органами власти и подведомственным им учреждениям в рамках возложенных полномочий.

При несанкционированных запусках беспилотных летательных аппаратов жителям и юрлицам грозит административная и иная ответственность. Незаконно запущенные беспилотники будут принудительно приземлять, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступил в силу 12 декабря.

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