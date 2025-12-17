В оперштабе Кубани прокомментировали фейк об исках к компании Галицкого

В оперштабе Краснодарского края назвали фейком информацию об иске Росприроднадзора к компании Сергея Галицкого.

С соцсетях Краснодара стали активно распространять информацию об иске из-за ущерба окружающей среде при строительстве «Парка Облаков». Также утверждалось, что скрытой причиной иска стал отказ бизнесмена строить новый храм в Юбилейном микрорайоне.

«Это плохо сделанный фейк. Росприроднадзор никаких исков к компании «Инвестстрой» не подавал. Это почти сразу же опровергли в ведомстве. Согласно данным картотеки арбитражных дел, Росприроднадзор не подавал подобных заявлений, — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. — Росприроднадзор в принципе не подает иски в защиту объектов культурной идентичности. Тем более, что понятия «объект культурной идентичности» не существует. Росприроднадзор контролирует законность использования природных ресурсов».

В фейковых сообщениях говорилось о том, что «на территории будущего парка было уничтожено «Русское поле» — «символ культурной идентичности народа», а также редкая трава «бадунчай».

«Самого объекта «Русское поле» не существует и никогда не существовало. Единственное «Русское поле» в этом районе — предприятие, торгующее семенами масличных культур — подсолнечника, сои, рапса, горчицы и кукурузы. Предприятие находится почти в 2 км от «Парка Облаков» и при создании новой части зеленой зоны никак не пострадало. Также в природе не существует травы с названием «бадунчай»», — пояснили в оперштабе.

Сейчас Сергей Галицкий занимается реставрацией кинотеатра «Аврора» и новогодним благоустройством бульвара на улице Красной. Официальных заявлений об обсуждении новых проектов с участием бизнесмена не было, добавили в оперштабе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росприроднадзор опроверг фейк об 11 исках за загрязнение окружающей среды при строительстве «Парка Облаков».

