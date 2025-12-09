Logo
Росприроднадзор опроверг фейк об исках к компании Галицкого за «Парк Облаков»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-oproverg-iski-k-firme-galitskogo-za-stroitelstvo-parka-oblakov
Росприроднадзор опроверг фейк об исках к компании Галицкого за «Парк Облаков»
Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Информация об 11 исках за загрязнение окружающей среды при строительстве «Парка Облаков» распространилась в соцсетях 8 декабря.

В публикациях сообщалось, что в районе улицы Генерала Трошева был нанесен серьезный вред почве и общая сумма исков Росприроднадзора к компании «Инвестстрой» составляет 3,2 млн рублей.

В Южном управлении Росприроднадзора сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«Согласно данным картотеки арбитражных дел, в 2025 году Росприроднадзор не подавал исковых заявлений к ООО «Инвестстрой» о возмещении вреда окружающей среде», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Теги:
