В оперштабе Кубани опровергли выплаты для матерей пострадавших участников СВО

Поддельное распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева появилось в соцсетях.

В документе сообщается, что ко Дню матери в регионе появятся новые выплаты. Они предназначены для матерей, у которых сыновья-участники СВО попали в плен, погибли или получили инвалидность.

В оперштабе Краснодарского края назвали информацию очередным намеренным вбросом со стороны киевского режима. Отмечается, что это сделано для того, чтобы вызвать обсуждение, а также негодование женщин, сыновья которых не участвуют в СВО или не получили травмы.

Кроме того, в оперштабе добавили, что публикуемое в сети распоряжение неграмотно со юридической стороны. Его авторы ссылаются на указ президента РФ № 98 от 5 марта 2022 года. Они называют его «О дополнительных мерах социальной поддержки семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей…». На самом деле этот указ — «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». Документ размещен на официальном сайте президента РФ.

Нарушения также есть и в оформлении — например, документ в одном месте называется распоряжением, в другом — постановлением.

Для бойцов и их семей в Краснодарском крае доступен широкий перечень мер поддержки. Его можно посмотреть по ссылке.

Оперативный штаб Краснодарского края призывает доверять информации только от официальных и проверенных источников.

Читайте также: отмена бесплатного питания для детей участников СВО в школах Краснодара — фейк.

Подпишись, здесь всегда интересно.