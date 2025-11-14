Отмена бесплатного питания для детей участников СВО в школах Краснодара — фейк

Сообщения об этом распространились в соцсетях 13 ноября.

В чатах и группах различных соцсетей публиковали фото листовки, оповещающей о том, что с 17 ноября питание для детей участников СВО снова станет платным. Информация оказалась недостоверной.

В МЦУ Краснодара напомнили, что мера соцподдержки в виде одноразового горячего питания предоставляется на основании документов, установленных решением гордумы краевой столицы. Документы предоставляются один раз на весь период обучения ребенка.

Что касается листовки, аналогичное фото — на том же фоне и на листе с характерными загибами — уже публиковалось в сети в 2010 году. Департамент образования провел работу со всеми школами города, подобных объявлений никто не размещал, сообщает МЦУ Краснодара.

Жителей краевого центра призвали не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

