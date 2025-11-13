Оперштаб Кубани опроверг фейк о загрязненной мазутом рыбе в магазинах

Информация о том, что в магазины по всей стране завезли рыбу, выловленную на Кубани и в Крыму и загрязненную нефтепродуктом, распространилась в соцсетях 13 ноября. Сведения оказались недостоверными.

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, каждая партия выловленной в Черном море рыбы проходит обязательные исследования. Ни одной пробы с отклонениями от гигиенических нормативов не выявлено. Также тщательно проверяются и искусственно выращенные мидии. В них тоже не обнаружили превышения установленных норм.

Все морепродукты, добытые в Черном море и поступающие к потребителям, соответствуют требованиям качества и безопасности, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: власти Геленджика опровергли сообщения об угрозе терактов в школах.

Подпишись, здесь всегда интересно.