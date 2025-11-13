Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Оперштаб Кубани опроверг фейк о загрязненной мазутом рыбе в магазинах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-kubani-oproverg-fejk-o-zagryaznennoj-mazutom-rybe-v-magazinah
Оперштаб Кубани опроверг фейк о загрязненной мазутом рыбе в магазинах
Фото t.me/opershtab23

Информация о том, что в магазины по всей стране завезли рыбу, выловленную на Кубани и в Крыму и загрязненную нефтепродуктом, распространилась в соцсетях 13 ноября. Сведения оказались недостоверными.

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, каждая партия выловленной в Черном море рыбы проходит обязательные исследования. Ни одной пробы с отклонениями от гигиенических нормативов не выявлено. Также тщательно проверяются и искусственно выращенные мидии. В них тоже не обнаружили превышения установленных норм.

Все морепродукты, добытые в Черном море и поступающие к потребителям, соответствуют требованиям качества и безопасности, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: власти Геленджика опровергли сообщения об угрозе терактов в школах.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях