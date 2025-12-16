В оперштабе Кубани опровергли фейк о повышении тарифов на ЖКХ до 141%

В мессенджерах и соцсетях распространилась информация, что якобы в нескольких муниципалитетах по инициативе губернатора в 2026 году повысят тарифы на ЖКХ до 141%. Также сообщалось, что именно губернатор настаивает на таком повышении тарифов, а муниципалитеты сопротивляются. Информация оказалась недостоверной.

В оперативном штабе Краснодарского края напомнили, что рост платы за ЖКХ ограничивается предельными индексами, которые ежегодно утверждает Правительство РФ для каждого субъекта страны. Эта сфера строго регулируется на федеральном уровне.

Для Кубани предельный индекс роста тарифов составит до 1,7% с 1 января 2026 года и до 14,4% с 1 октября 2026 года.

Кроме того по федеральному законодательству дополнительные правила действуют для городов и районов, где реализуются концессионные соглашения или инвестпрограммы по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры. На Кубани такими муниципалитетами являются Армавир, Сочи, Краснодар, Тихорецк и еще несколько.

В таких населенных пунктах возможны более высокие индексы роста тарифов. Это связано с тем, что инвестор имеет право на компенсацию части расходов. Согласно действующему законодательству, размер компенсации могут заложить в индексацию тарифа для жителей.

В таких случаях алгоритм установления тарифа выглядит следующим образом: на первом этапе готовится проект постановления, где каждому муниципалитету доводят возможный предельный индекс роста; на втором этапе депутаты районных Советов или городских Дум решают, какой тариф установить. Это решение — исключительные полномочия муниципалитетов.

На этом этапе депутаты могут согласовать максимальное увеличение тарифа с учетом инвестиционных компенсаций. В этом случае документы направляют на проверку и согласование в ФАС. Также депутаты могут отказаться от включения инвестиционной компенсации в тариф. В этом случае максимальное увеличение тарифа ограничат базовыми предельными индексами. Тогда компенсацию инвестору выплатят за счет бюджета региона.

Таким образом, проект постановления главы региона, в котором прописан «коридор» тарифа для каждого муниципалитета — необходимая по закону процедура. Ее невозможно исключить и необходимо проводить ежегодно.

После того, как все города и районы примут решения по тарифам, их утвердят и официально опубликуют для каждого муниципалитета региона, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

