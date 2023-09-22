В Оперштабе Кубани назвали ложью рассылаемое письмо от ЮВО о высоких потерях

В последние дни в мессенджерах начали распространять письмо якобы от командующего войсками Южного военного округа Сергея Кузовлева, в котором говорится о высоких потерях личного состава на фронте.

«Это еще один фейк, составленный ЦИПсО Украины. Документ — с грубыми нарушениями установленной формы», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что у начальника штаба ЮВО Сергея Кузовлева совершенно другая подпись. В Оперштабе Кубани добавили, что фейк о высоких потерях российских военных, участвующих в СВО, создали намеренно, чтобы прикрыть сокрушительное поражение, которое сейчас терпят ВСУ при штурме позиций ВС РФ в рамках контрнаступления.

Читайте также: власти Краснодарского края опровергли фейк о задержании диверсанта. По данным краевого оперштаба, в соцсетях, мессенджерах и некоторых СМИ распространялась заведомо ложная информация о задержании диверсанта в Белореченском районе.