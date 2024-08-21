В оперштабе Кубани напомнили об ограничениях в акватории Керченского пролива

В проливе запрещена постановка плавсредств на якорь, лов рыбы, использование летательных аппаратов и другая деятельность.

Запрет ввели еще в июле прошлого года до особого распоряжения в соответствии решением командования Министерства обороны РФ.

«Управление навигации и океанографии министерства обороны Российской Федерации напоминает о запрете определенных действий. Согласно навигационным предупреждениям также нельзя использовать придонные орудия, добывать морских млекопитающих и водные биологические ресурсы, а также проводить взрывные подводные работы, отбор образцов донного грунта и плавать с вытравленной якорной цепью», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Полный перечень запрещенных действий и мест, в которых действуют навигационные предупреждения, опубликован на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет также охватывает все маломерные суда и плавсредства, в том числе не подлежащие госрегистрации, прогулочных, парусных судов, надувных плавсредств и для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфы, сапы и их аналоги.