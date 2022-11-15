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В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска

Общество
15.11.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-opershtabe-krasnodarskogo-kraya-prokommentirovali-skandal-v-shkole-29-novorossijska
В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
Фото unsplash.com

Ранее в интернет-издании «Подъем» появилась информация, что ученика 10 класса «затравили» в школе якобы из-за того, что его семья отказалась сдавать деньги на нужды класса.

Школьнику, как и всему классу, выдали бланк для заполнения о занятости на каникулах. Ученик отказался его заполнять. Между его отцом и учителем во время телефонного разговора произошел конфликт. В сети опубликовали голосовое сообщение из мессенджера, на котором слышно, как учитель отчитала школьника перед всем классом.

«Информацию о занятости детей во время каникул предоставили все родители учеников, кроме одного. Семья посчитала это вмешательством в личную жизнь. Классный руководитель позвонила родителям, чтобы объяснить ситуацию, в ответ услышала нелицеприятные слова в свой адрес», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что ученик 10 класса записал на диктофон их разговор с учителем на эту тему и заявил, что не уважает педагога как классного руководителя. После этого учитель подала заявление с просьбой освободить ее от классного руководства.

Одноклассники и их родители в этом конфликте поддержали педагога. Администрация школы пригласила отца для урегулирования разногласий, но он не вышел на связь. На 15 ноября запланировали встречу с его мамой.

По личному заявлению родителей ученика отчислили из школы. Семье предложили другие учреждения Новороссийска для продолжения получения образования.

В оперштабе края подчеркнули, что все платные услуги в школе № 29 оказывают на добровольной основе. Это касается и пожертвований.

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