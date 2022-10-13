В Краснодаре пьяная девушка устроила скандал в магазине одежды и ударила продавца по лицу
Инцидент произошел вечером 12 октября в торговом центре на улице Дзержинского.
Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что в одном из магазинов женской одежды женщина ударила продавца. Правоохранители прибыли на место и установили, что 25-летняя местная жительница пыталась снять магниты против кражи с одежды. Продавец магазина заметила это и сделала замечание. Тогда покупательница в ответ несколько раз ударила ее по лицу. Пострадавшему продавцу потребовалась медпомощь.
Правонарушительницу задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По внешним признакам девушка была пьяна, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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