В Краснодаре пьяный хулиган разбил окно комиссионного магазина
Происшествия
06.10.2022 16:09
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «Тревога» из магазина на улице 1 Мая.
Росгвардейцы прибыли на место, к ним обратился работник торговой точки. Он рассказал о том, что в магазин пришел мужчина и хотел сдать технику. Получив отказ, он начал провоцировать конфликт. Затем мужчина вышел на улицу и разбил бутылкой фасадное стекло магазина. По предварительным данным, ущерб составил около 60 тыс. рублей.
Нарушителем оказался 31-летний житель Крымска, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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