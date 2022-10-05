В Краснодаре двое пьяных мужчин ночью устроили дебош во дворе жилого комплекса
Происшествия
05.10.2022 13:28
Нарушение общественного порядка пресекли сотрудники Росгвардии.
Экипаж вневедомственной охраны вечером получил сообщение о том, что в жилом комплексе на улице Адмирала Серебрякова сработала кнопка тревожной сигнализации.
Приехавших росгвардейцев встретил охранник жилого комплекса. Он сообщил о том, что двое пьяных мужчин нарушают общественный порядок. Дебоширы вели себя неадекватно, шумели и нецензурно ругались.
Нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции. Оба оказались ранее судимыми за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram.
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