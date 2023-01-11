В операционное отделение Кущевской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту
Общество
11.01.2023 10:12
Ортопедический-электрогидравлический стол в Кущевскую ЦРБ приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Новое оборудование позволит обеспечить максимально удобное положение пациента во время операции.
В прошлом году модернизация охватила 56 медучреждений Кубани. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретают новое медоборудование, строят и капитально ремонтируют больницы, устанавливают фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: больница Брюховецкого района получила новый электрокардиограф.
Популярные новости
- В Краснодаре на Крещение откроют 10 купелей
- СМИ: магазины Puma могут вновь открыться в России
- Строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста
- В Сочи машина наехала на пенсионерку, которая шла по дороге вдоль тротуара. Видео
- Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
- В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом