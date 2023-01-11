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В операционное отделение Кущевской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-operatsionnoe-otdelenie-kushhevskoj-tsrb-dostavili-novoe-oborudovanie-po-natsproektu
В операционное отделение Кущевской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ортопедический-электрогидравлический стол в Кущевскую ЦРБ приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование позволит обеспечить максимально удобное положение пациента во время операции.

В прошлом году модернизация охватила 56 медучреждений Кубани. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретают новое медоборудование, строят и капитально ремонтируют больницы, устанавливают фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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