В операционное отделение Кущевской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту

Ортопедический-электрогидравлический стол в Кущевскую ЦРБ приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование позволит обеспечить максимально удобное положение пациента во время операции.

В прошлом году модернизация охватила 56 медучреждений Кубани. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретают новое медоборудование, строят и капитально ремонтируют больницы, устанавливают фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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