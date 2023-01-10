Больница Брюховецкого района получила новый электрокардиограф

Медицинское оборудование для Брюховецкой центральной районной больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Электрокардиограф применяют в автомобилях скорой помощи, отделениях кардиологии, функциональной диагностики и интенсивной терапии. Он способен обеспечить высокую диагностическую точность, это особенно важно при остром инфаркте миокарда у пациентов.

«Электрокардиограф записывает одновременно 12 показателей сердечного ритма и имеет функцию автоматического анализа данных. Благодаря большому сенсорному экрану, он удобен в обращении, мобилен и может работать от аккумулятора», — рассказал главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

В прошлом году медучреждения Кубани в рамках реализации профильного нацпроекта получили 5,7 тыс. единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: краснодарская краевая больница № 1 получила еще один вертолет санавиации. Об этом 10 января сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что специалисты «воздушного реанимобиля» за последние годы спасли тысячи жизней.