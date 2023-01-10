Краснодарская краевая больница № 1 получила еще один вертолет санавиации

Об этом 10 января сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что специалисты «воздушного реанимобиля» за последние годы спасли тысячи жизней.

«У краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского появился еще один вертолет санавиации. Он оборудован медицинским модулем с мониторингом основных жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе и ИВЛ», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что санавиация повышает скорость, качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе, особенно в удаленных районах края. Небольшие габариты вертолета позволяют ему приземляться на необорудованных площадках и труднодоступных местах.

В прошлом году санитарная авиация совершила на Кубани более 250 экстренных вылетов. В основном для транспортировки тяжелых больных с инфарктами, ожогами, инсультами и травмами после ДТП. Врачи 18 специальностей несут круглосуточное дежурство, в том числе хирурги, травматологи, анестезиологи и нейрохирурги.

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