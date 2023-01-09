Новый гистерорезектоскоп доставили в горбольницу Горячего Ключа

Аппарат для проведения малоинвазивных операций закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Гистерорезектоскоп будут применять в гинекологическом отделении горбольницы Горячего Ключа.

«Данный вид оперативного вмешательства малотравматичный, позволяет избегать полостных разрезов. Соответственно пациенты быстрее восстанавливаются. Через 1 — 3 дня уже можно приступать к работе», — сказал главврач Виктор Дегтярев.

Больницы Кубани регулярно оснащают новым медоборудованием по нацпроекту «Здравоохранение». В прошлом году в медучреждения региона закупили 5,7 тыс. единиц оборудования, из них 2,5 тыс. единиц — медицинского, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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