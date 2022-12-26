В Гулькевичской ЦРБ установили новый компьютерный томограф
Общество
26.12.2022 19:22
Компьютерный томограф приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
По словам и.о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольги Горошко, пациенты смогут получать качественную медпомощь рядом с домом. Благодаря новому компьютерному томографу медики смогут на раннем этапе обнаружить отклонения и новообразования. Это позволит назначить своевременное лечение, что гарантирует 90% успеха на пути к выздоровлению.
Специализированное диагностическое оборудование закупают в медучреждения Кубани по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» закупили уже 2,5 тыс. единиц медицинского оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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