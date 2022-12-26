В Гулькевичской ЦРБ установили новый компьютерный томограф

Компьютерный томограф приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам и.о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольги Горошко, пациенты смогут получать качественную медпомощь рядом с домом. Благодаря новому компьютерному томографу медики смогут на раннем этапе обнаружить отклонения и новообразования. Это позволит назначить своевременное лечение, что гарантирует 90% успеха на пути к выздоровлению.

Специализированное диагностическое оборудование закупают в медучреждения Кубани по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» закупили уже 2,5 тыс. единиц медицинского оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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