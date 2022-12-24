В Красноармейской ЦРБ установили новый компьютерный томограф
Общество
24.12.2022 10:56
Новое оборудование для медучреждения в станице Полтавской приобрели по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Завотделением лучевой диагностики Красноармейской ЦРБ Михаил Бологов рассказал, что новый компьютерный томограф позволит повысить объем и качество проводимых исследований. Это особенно важно при экстренных состояниях пациента и в ранней диагностике онкологических заболеваний.
В этом году медучреждения региона получили более 2,1 тыс. единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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