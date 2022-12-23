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Новый резектоскоп доставили в Красноармейскую районную больницу по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-rezektoskop-dostavili-v-krasnoarmejskuyu-rajonnuyu-bolnitsu-po-natsproektu
Новый резектоскоп доставили в Красноармейскую районную больницу по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое эндоскопическое оборудование позволит хирургам Красноармейской ЦРБ выполнять малоинвазивные операции.

Инструмент приобрели по программе «Модернизация первичного» нацпроекта «Здравоохранение».

«С помощью резектоскопа мы будем проводить малоинвазивные, органосохраняющие операции по удалению новообразований. Это позволит сохранить репродуктивное здоровье многим женщинам», — сказал и. о. главврача Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.

До конца года в Красноармейской ЦРБ также установят новый компьютерный томограф. С его помощью врачи будут проводить исследования головы, легких, позвоночника и других органов. Это позволит на ранних стадиях выявлять патологии и назначать своевременное лечение.

Больницы Кубани регулярно оснащают новой медтехникой по нацпроекту «Здравоохранение». В текущем приобрели порядка 2,5 тыс. единиц оборудования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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