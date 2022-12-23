Новый резектоскоп доставили в Красноармейскую районную больницу по нацпроекту
Новое эндоскопическое оборудование позволит хирургам Красноармейской ЦРБ выполнять малоинвазивные операции.
Инструмент приобрели по программе «Модернизация первичного» нацпроекта «Здравоохранение».
«С помощью резектоскопа мы будем проводить малоинвазивные, органосохраняющие операции по удалению новообразований. Это позволит сохранить репродуктивное здоровье многим женщинам», — сказал и. о. главврача Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.
До конца года в Красноармейской ЦРБ также установят новый компьютерный томограф. С его помощью врачи будут проводить исследования головы, легких, позвоночника и других органов. Это позволит на ранних стадиях выявлять патологии и назначать своевременное лечение.
Больницы Кубани регулярно оснащают новой медтехникой по нацпроекту «Здравоохранение». В текущем приобрели порядка 2,5 тыс. единиц оборудования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: новый флюорограф по нацпроекту приобрели в Сочинскую городскую больницу № 1.
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
- Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
- Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
- Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
- Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту