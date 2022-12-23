Новый флюорограф по нацпроекту приобрели в Сочинскую городскую больницу № 1
Цифровое оборудование установили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
С помощью нового аппарата пациентам проводят диагностику заболеваний бронхов и легких. В специальном мониторе врач-рентгенолог сможет работать с базой данных, делать описание снимка и сохранять его на устройстве для наблюдения в динамике.
«С новым флюорографом очень удобно работать. Специалисты провели уже более 300 исследований. Снимки получаются быстро и в хорошем качестве. Управлять им можно дистанционно, с рабочего места лаборанта. Контроль за пациентом происходит при помощи видео- и аудиосвязи», — рассказала заведующая диагностическим отделением горбольницы № 1 Сочи Анастасия Алексеева.
По нацпроекту «Здравоохранение» в 2022 году медучреждения края получили около 2,5 тыс. единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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