В Олимпийском парке Сириуса на 5 дней закроют «поющий» фонтан
Общество
19.08.2022 17:23
«Поющий» фонтан закроют с 23 августа для проведения плановых профилактических работ.
Снова открыть его планируют 28 августа. За это время специалисты выполнят работы по обслуживанию всех систем фонтана, а также подготовят его к новым работам, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.
«Поющий» фонтан в Олимпийском парке является объектом олимпийского наследия. Он показывает музыкальное представление каждый день с 21:00 до 22:00.
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