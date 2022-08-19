В Олимпийском парке Сириуса на 5 дней закроют «поющий» фонтан

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

«Поющий» фонтан закроют с 23 августа для проведения плановых профилактических работ.

Снова открыть его планируют 28 августа. За это время специалисты выполнят работы по обслуживанию всех систем фонтана, а также подготовят его к новым работам, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.

«Поющий» фонтан в Олимпийском парке является объектом олимпийского наследия. Он показывает музыкальное представление каждый день с 21:00 до 22:00.

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