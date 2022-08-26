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В Ольгинке до начала учебного года откроет двери новый корпус школы № 19

Общество
26.08.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-olginke-do-nachala-uchebnogo-goda-otkroet-dveri-novyj-korpus-shkoly-19
Видео канала «Кубань 24»

На территории сельской школы готовят к сдаче новый корпус для 125 учеников. Это позволит перевести местных школьников на обучение в одну смену.

В старом здании оставят только начальные классы. Благоустройство и отделочные работы заняли больше всего времени, а сами этажи подняли буквально за год, сообщили учителя. Они фиксировали для истории все стадии строительства, начиная с закладки фундамента.

Сейчас в школе расставляют мебель и отмывают кабинеты. К этой работе присоединились ученики и их родители.

«Полный восторг. Дети бегают по этажам, все смотрят. Родители точно так же в восторге. Сколько существует в селе Ольгинка школа, у детей здесь никогда не было спортивного зала, актового зала и школьной столовой», — рассказала директор школы № 19 поселка Ольгинка Ольга Мальцева.

Сейчас и не скажешь, что этот объект едва не попал в список проблемных. Как только наметилось отставание по срокам, муниципальная власть и прокуратура вмешались и нашли подход к подрядчику.

«Было привлечено дополнительно 90 строителей и 9 единиц техники. В результате у нас есть уверенность в том, что мы школу достроим и сдадим до начала учебного года», — сообщил межрайонный прокурор Туапсинского района Александр Гаврилов.

Всего на возведение нового здания и его оснащение направили около 148 млн рублей.

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