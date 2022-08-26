В Ольгинке до начала учебного года откроет двери новый корпус школы № 19
На территории сельской школы готовят к сдаче новый корпус для 125 учеников. Это позволит перевести местных школьников на обучение в одну смену.
В старом здании оставят только начальные классы. Благоустройство и отделочные работы заняли больше всего времени, а сами этажи подняли буквально за год, сообщили учителя. Они фиксировали для истории все стадии строительства, начиная с закладки фундамента.
Сейчас в школе расставляют мебель и отмывают кабинеты. К этой работе присоединились ученики и их родители.
«Полный восторг. Дети бегают по этажам, все смотрят. Родители точно так же в восторге. Сколько существует в селе Ольгинка школа, у детей здесь никогда не было спортивного зала, актового зала и школьной столовой», — рассказала директор школы № 19 поселка Ольгинка Ольга Мальцева.
Сейчас и не скажешь, что этот объект едва не попал в список проблемных. Как только наметилось отставание по срокам, муниципальная власть и прокуратура вмешались и нашли подход к подрядчику.
«Было привлечено дополнительно 90 строителей и 9 единиц техники. В результате у нас есть уверенность в том, что мы школу достроим и сдадим до начала учебного года», — сообщил межрайонный прокурор Туапсинского района Александр Гаврилов.
Всего на возведение нового здания и его оснащение направили около 148 млн рублей.
Читайте также: в 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры.
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
- В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
- В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу