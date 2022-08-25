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В 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры

Общество
25.08.2022 13:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-40-shkolah-krasnodara-po-natsproektu-zamenyat-kompyutery
В 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Субсидию по нацпроекту «Цифровая образовательная среда» получили 40 школ краевой столицы. Планируется, что до конца 2024 года компьютеры заменят во всех школах города.

Кроме того, в Краснодаре 53 школы участвуют в проекте «Школы Минпросвещения России». В этом году 12 из них получили по федеральной программе 142 млн рублей на капремонт.

«Такую же сумму выделили на оснащение их современным оборудованием. В рамках «Школы Минпросвещения России» планируется создать единое образовательное пространство для учащихся. Чтобы вне зависимости от места обучения ребят, каждый мог получить достойное образование», — сказал глава городского департамента образования Алексей Некрасов.

В этом году свыше 370 млн рублей предусмотрели на капитальный ремонт школ Краснодара Это на 9% больше, чем в прошлом году. Всего в этом году на капремонт направили больше 650 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на обеспечение безопасности школ направили более 358 млн рублей.

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