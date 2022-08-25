В 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры
Субсидию по нацпроекту «Цифровая образовательная среда» получили 40 школ краевой столицы. Планируется, что до конца 2024 года компьютеры заменят во всех школах города.
Кроме того, в Краснодаре 53 школы участвуют в проекте «Школы Минпросвещения России». В этом году 12 из них получили по федеральной программе 142 млн рублей на капремонт.
«Такую же сумму выделили на оснащение их современным оборудованием. В рамках «Школы Минпросвещения России» планируется создать единое образовательное пространство для учащихся. Чтобы вне зависимости от места обучения ребят, каждый мог получить достойное образование», — сказал глава городского департамента образования Алексей Некрасов.
В этом году свыше 370 млн рублей предусмотрели на капитальный ремонт школ Краснодара Это на 9% больше, чем в прошлом году. Всего в этом году на капремонт направили больше 650 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре на обеспечение безопасности школ направили более 358 млн рублей.
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
- В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов
- В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово