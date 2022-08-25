В Краснодаре на обеспечение безопасности школ направили более 358 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В День знаний полицейские и сотрудники пожарной охраны будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Максим Слюсарев.

«День знаний — одно из главных событий осени, к которому готовится большое количество жителей. Мы должны обеспечить безопасность детей и родителей, чтобы праздник прошел максимально комфортно для всех. При этом важно понимать, что начало учебного года — это не только 1 сентября. На Дне знаний мероприятия не заканчиваются. Это процесс непрерывный и требующий большой ответственности», — сказал Слюсарев.

По данным департамента образования, в 2022 году на обеспечение безопасности школ предусмотрели свыше 358 млн рублей. В школах обработали деревянные и металлические конструкции огнезащитным составом, обрезали деревья, отремонтировали ограждения. Все школы оснастили системами тревожной сигнализации, провели техобслуживание автоматической пожарной сигнализации и звуковых систем оповещения и системы экстренного оповещения полиции.

В школах краевой столицы работают более 6 тыс. камер видеонаблюдения. Среди них 5 тыс. 173 устройств наружного видеонаблюдения и 1 тыс. 70 — внутреннего. Все школы проверили сотрудники полиции. В некоторых выявили недостатки, которые исправят к 1 сентября.

В День знаний полицейские и пожарные будут работать в усиленном режиме. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение скоростного режима возле школ.

Также на заседании затронули вопросы подготовки к предстоящим выборам депутатов ЗСК и ко Дню города. Все избирательные участки обеспечены надежными каналами и средствами связи с полицией и службами экстренного реагирования, необходимым технологическим оборудованием. На участках будут дежурить сотрудники полиции, пожарной охраны.

Кроме того, сотрудники полиции, пожарной охраны и казаки будут обеспечивать безопасность жителей в День города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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