В Краснодаре обсудили строительство новых учебных заведений и школьную форму

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В Краснодаре завершают подготовку к новому учебному году. Об этом рассказал на брифинге директор департамента образования Алексей Некрасов.

«Школы Краснодара готовы принять 20 тыс. первоклассников. Всего в городе на данный момент работает 306 учебных заведений, это вместе с детскими садами. В текущем году откроют четыре новых школы», — сказала корреспондентка Александра Шпакова.

«Мы выиграли отбор, получили федеральные денежные средства и вошли в программу капитального ремонта школ. В него вошли 12 объектов. Мы получили 142 млн рублей на капремонт этих учреждений, а также такую же сумму на оснащение их современным оборудованием», — сказал директор департамента образования администрации Краснодара Алексей Некрасов.

Все школы в преддверии 1 сентября прошли проверку, найденные недочеты нужно устранить до конца августа. Директор департамента образования также отметил, что помимо технического оснащения, большое внимание будет уделено плану воспитательной работы с подростками. Разговор коснулся и классной формы. Фасон одежды каждая школа выбирает сама. Родителям закупать ее в одном конкретном месте не обязательно. Важно именно соответствие обязательному для учеников внешнему виду.