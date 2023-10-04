В октябре в «старом центре» Краснодара снесут четыре аварийных многоквартирника

Ветхое жилье демонтируют на улицах: Гоголя, Седина, Буденного и Комсомольской. Жителей многоквартирных домов уже расселили.

Контракты для сноса аварийных домов в октябре с подрядчиком заключат в ближайшее время. После этого начнут выполнять работы.

«Важно понимать, что это жилье, в котором несущие конструкции уже в критическом состоянии. В любой момент они могут не выдержать нагрузки», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов во время еженедельного аппаратного совещания.

В краевой столице аварийными признали уже 34 многоквартирных дома. Из них уже демонтировали три — на улицах Гимназической, Дзержинского и Старокубанской. Очищенные территории используют для создания общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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